Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушную тревогу в четверг вечером объявили во всех регионах Украины, сообщают СМИ.
Первыми сирены зазвучали в Киеве. Сигнал был подан в 19:53 по московскому времени.
Спустя четыре минуты воздушную тревогу объявили по всей территории страны, свидетельствуют данные ресурса по оповещению граждан.
Накануне сигналы об угрозе с воздуха прозвучали в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях. Также тревогу объявили на подконтрольным Киеву частях Донецкой республики и Запорожской области.
Позже украинские СМИ сообщили о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг. Глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин заявил о вероятности ракетного удара, передает НСН.
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