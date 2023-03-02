Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушную тревогу в четверг вечером объявили во всех регионах Украины, сообщают СМИ.

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Первыми сирены зазвучали в Киеве. Сигнал был подан в 19:53 по московскому времени.

Спустя четыре минуты воздушную тревогу объявили по всей территории страны, свидетельствуют данные ресурса по оповещению граждан.

Накануне сигналы об угрозе с воздуха прозвучали в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях. Также тревогу объявили на подконтрольным Киеву частях Донецкой республики и Запорожской области.

Позже украинские СМИ сообщили о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг. Глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин заявил о вероятности ракетного удара, передает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Воздушное пространствоУкраина
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