Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Первыми сирены зазвучали в Киеве. Сигнал был подан в 19:53 по московскому времени.

Спустя четыре минуты воздушную тревогу объявили по всей территории страны, свидетельствуют данные ресурса по оповещению граждан.



Накануне сигналы об угрозе с воздуха прозвучали в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях. Также тревогу объявили на подконтрольным Киеву частях Донецкой республики и Запорожской области.

Позже украинские СМИ сообщили о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг. Глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин заявил о вероятности ракетного удара, передает НСН.

