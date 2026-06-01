Выносившую приговоры из шезлонга в Сочи судью лишили личной неприкосновенности

В ближайшее время женщина может стать фигуранткой уголовного дела. Ей грозит до четырёх лет лишения свободы за заведомо неправосудные приговоры. Как оказалось, женщина работала в Краснодарском крае, а по отдельным протоколам время заседаний накладывалось друг на друга. Одно якобы шло с 14:30 до 14:40, другое — с 14:15 до 14:40. И ещё два: с 14:15 до 14:35 и с 14:30 до 14:50. Судья пыталась объяснить это техническими ошибками. Однако, по словам участников процесса, им предлагали писать заявления о рассмотрении дела в отсутствие судьи.

Елена Д. отправили в отставку. По закону ей полагались привилегии, например, неприкосновенность и «пенсии» в размере 80–85% от зарплаты. Однако женщина этого лишилась. «Пляжной судье» грозит до четырёх лет колонии.

Известно, что судья родом из Тамбова, однако дела вела в отпуске из Сочи, откуда и выносила вердикты. Ее стаж составляет 15 лет. С 5 по 19 ноября 2021 года она работала по видеосвязи в санатории «Светлана»— звонила секретарю и давала указания, как рассматривать дела, плюс выписала 10 судебных актов. Все решения по ним отменили.

Ранее стало известно, что беглая судья Елена Хахалева купила элитную квартиру в Тбилиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

