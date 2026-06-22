СМИ: «КамАЗ» потратит на КВН в 2026 году ещё 46 млн рублей
Убыточный «КамАЗ» запланировал потратить на КВН в 2026 году ещё 46 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
Данные средства рассчитаны на финансирование собственных команд. Деньги пойдут на подготовку участников, организацию выступлений, проведение репетиций, оплату сценаристов, редакторов, тренеров и приглашённых артистов.
Кавээнщики получат траты на техобеспечение (звуковое и световое оборудование, видеоэкраны), билеты, отели, маркетинг, рекламу, видеосъёмку, монтаж, страховку и юристов. В прошлом году же компания потратила около 20 млн рублей на КВН, при том, что зафиксировала чистый убыток — до 37 млрд рублей. За первые шесть месяцев 2026 года у автопроизводителя убыток в 3,82 млрд. Ради сокращения расходов компания не исключает перевод часть подразделений на трёхдневку.
При этом российский автопроизводитель отказался от введения трёхдневной рабочей недели в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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