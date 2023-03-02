ФСБ: По территории Украины, куда выдавили диверсантов, нанесли удар
В Федеральной службе безопасности заявили о пресечении вылазки диверсантов с украинской территории. Об этом сообщают СМИ.
ФСБ предотвратила проникновение противника в Климовский район Брянской области. Националистов выдавали обратно на территорию Украины.
По пытавшейся вторгнуться группе нанесен артиллерийский удар, заявили в ведомстве.
В ФСБ ранее сообщили об уничтожении нарушивших госграницу вооруженных украинских националистов. В Брянскую область могли проникнуть до 50 диверсантов.
Число погибших в результате диверсии выросло до двух, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, передает НСН.
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