ФСБ: По территории Украины, куда выдавили диверсантов, нанесли удар

В Федеральной службе безопасности заявили о пресечении вылазки диверсантов с украинской территории. Об этом сообщают СМИ.

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ФСБ предотвратила проникновение противника в Климовский район Брянской области. Националистов выдавали обратно на территорию Украины.

По пытавшейся вторгнуться группе нанесен артиллерийский удар, заявили в ведомстве.

В ФСБ ранее сообщили об уничтожении нарушивших госграницу вооруженных украинских националистов. В Брянскую область могли проникнуть до 50 диверсантов.

Число погибших в результате диверсии выросло до двух, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеУкраинаФСБ
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