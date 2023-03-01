В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской области и других регионах Украины, сообщают СМИ.
Тревога объявлена в столице страны, в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Винницкой областях. Также предупреждения об атаке с воздуха звучат в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях .
Сообщается о тревоге на подконтрольных Украине территориях Донецкой республики и Запорожской области.
Россия начала наносить удары по объектам украинской инфраструктуры с 10 октября - спустя два дня после диверсии на Крымском мосту.
Кремль не верит словам украинского руководства о непричастности к ударам по территории России. Об этом заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает НСН.
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