В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Тревога объявлена в столице страны, в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Винницкой областях. Также предупреждения об атаке с воздуха звучат в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях .

Сообщается о тревоге на подконтрольных Украине территориях Донецкой республики и Запорожской области.

Россия начала наносить удары по объектам украинской инфраструктуры с 10 октября - спустя два дня после диверсии на Крымском мосту.

Кремль не верит словам украинского руководства о непричастности к ударам по территории России. Об этом заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает НСН.

