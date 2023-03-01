В Полтавской и Сумской областях Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ заявили о взрывах в регионах, где ранее объявили воздушную тревогу.

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Взрыв произошел в городе Кременчуг Полтавской области. Глава местной обладминистрации Дмитрий Лунин сообщил о вероятности ракетного удара.

В Кременчуге расположено самое крупное нефтеперерабатывающее производство Украины. Предприятие пострадало от ударов с воздуха.

Воздушную тревогу в Киеве, Полтавской, Сумской областях и ряде других регионов Украины объявили вечером в среду, 1 марта.

Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины в октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту.

По данным СМИ, Украину атаковали «странные воздушные объекты». Они летают на высоте 4-5 километров над землей строго по направлению ветра, передает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаВзрыв
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