Женские каблуки получат ГОСТ в России
Росстандарт разработал новый государственный стандарт (ГОСТ), сообщает «Мир 24».
Он устанавливает метод проверки прочности каблуков в женской обуви. Документ описывает испытания, которые требуется проводить для оценки устойчивости этой детали обуви. Стандарт применяется к женской обуви на среднем и высоком каблуке.
Сначала обувь закрепляют в специальной разрывной машине: носок фиксируют неподвижно, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку доводят до 400 ньютонов, после чего нагрузку полностью снимают и проверяют, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным.
На последнем этапе каблук продолжают тянуть до полного отрыва или разрушения обуви. Новый ГОСТ вступит в силу со 2 ноября.
Ранее в России утвердили новый ГОСТ на унитазы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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