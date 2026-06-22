Женские каблуки получат ГОСТ в России

Он устанавливает метод проверки прочности каблуков в женской обуви. Документ описывает испытания, которые требуется проводить для оценки устойчивости этой детали обуви. Стандарт применяется к женской обуви на среднем и высоком каблуке.

Сначала обувь закрепляют в специальной разрывной машине: носок фиксируют неподвижно, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку доводят до 400 ньютонов, после чего нагрузку полностью снимают и проверяют, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным.

На последнем этапе каблук продолжают тянуть до полного отрыва или разрушения обуви. Новый ГОСТ вступит в силу со 2 ноября.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ на унитазы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

