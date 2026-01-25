СМИ: «Секретное оружие» США при похищении Мадуро было похоже на интенсивную звуковую волну
Американское «секретное оружие», примененное при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, было похоже на интенсивную звуковую волну, сообщает New York Post.
Один из свидетелей операции рассказал, как почувствовал, как будто его голова взрывается изнутри. Симптомами воздействия на людей были кровотечение из носа, рвота и слабость.
Те, кто подвергся данному оружию при падении на землю не смог пошевелиться, а затем – встать.
Ранее Трамп заявил, что американские военные применили в Венесуэле секретное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru