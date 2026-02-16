«Над нами смеялись»: Глава Союза пчеловодов объяснил дефицит меда в России

Многие пчеловоды, не желая оформлять свою деятельность официально, ушли в тень, сказал НСН Валерий Михеев.

Многие пчеловоды сегодня ушли в тень, российский мед на прилавках можно увидеть крайне редко. При этом в 2026 году он подорожает примерно на 30%. Об этом НСН заявил председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

Россия оказалась на пороге дефицита натурального меда, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза. Ранние сорта меда-сырья – каштановый и акациевый – уже закончились, а прежде доступные до весны сорта цветочного разнотравья и гречишный мед уже давно в дефиците и могут закончиться в феврале. По словам Михеева, то, что Россию ждет дефицит меда, было очевидно еще осенью.

«О том, что будет дефицит меда, я говорил еще в сентябре-октябре в Минсельхозе. Я предлагал посадить за один стол пчеловодов-переработчиков. У нас сегодня очень много пчеловодов ушли в тень, потому что стало невыгодно официально оформляться. Мед есть, но он без документов, из-за чего не может попасть на прилавки. Мед у кого-то остался, но они его держат у себя. Мне звонили переработчики из Воронежской области, Приморского края, Нижнего Новгорода и Алтая, говорили, что уже на тот момент ситуация была крайне сложной. В Минсельхозе надо мной посмеялись, сказали, что ничего страшного нет, что мед был, есть и будет. К сожалению, мои прогнозы оправдались», — сказал Михеев.

Собеседник НСН отметил, отечественный мед можно будет купить непосредственно у пчеловодов.

«Мед останется у пчеловодов, его можно будет покупать напрямую у них. У нас 94% пчеловодческих личных подсобных хозяйств, и они имеют право продавать излишки. На прилавки сейчас придет мед из Канады, Бразилии, а отечественный мед на прилавках будет ограничен. То есть простому покупателю приобрести качественный российский мед будет очень сложно», — добавил он.

При этом, указал Михеев, российский мед подорожает примерно на 30%.

«Цены на мед зависят от региона. Российский мед подорожает, но не слишком. Думаю, где-то на 30% по сравнению с прошлым годом, на те же 30%, на которые он подорожал за последний год. Расходы на энергию, рост НДС в конечном итоге ложатся на потребителя. Про цены на импортный мед ничего сказать не могу, но качество импортного и российского меда несопоставимо», — подытожил он.

Ранее Михеев заявил, что нагрузка на пчеловодов кратно увеличилась, из-за чего многие из них перестанут продавать свой мед или откажутся от анализов продукта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
