Многие пчеловоды сегодня ушли в тень, российский мед на прилавках можно увидеть крайне редко. При этом в 2026 году он подорожает примерно на 30%. Об этом НСН заявил председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

Россия оказалась на пороге дефицита натурального меда, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза. Ранние сорта меда-сырья – каштановый и акациевый – уже закончились, а прежде доступные до весны сорта цветочного разнотравья и гречишный мед уже давно в дефиците и могут закончиться в феврале. По словам Михеева, то, что Россию ждет дефицит меда, было очевидно еще осенью.

«О том, что будет дефицит меда, я говорил еще в сентябре-октябре в Минсельхозе. Я предлагал посадить за один стол пчеловодов-переработчиков. У нас сегодня очень много пчеловодов ушли в тень, потому что стало невыгодно официально оформляться. Мед есть, но он без документов, из-за чего не может попасть на прилавки. Мед у кого-то остался, но они его держат у себя. Мне звонили переработчики из Воронежской области, Приморского края, Нижнего Новгорода и Алтая, говорили, что уже на тот момент ситуация была крайне сложной. В Минсельхозе надо мной посмеялись, сказали, что ничего страшного нет, что мед был, есть и будет. К сожалению, мои прогнозы оправдались», — сказал Михеев.