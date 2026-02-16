Губерниев связал шестое место Гуменника на Олимпиаде с судейством

По его мнению, для получения медали российским спортсменам в настоящее время необходимо «быть просто очень сильно выше, лучше других».

«Гуменник с такой произвольной программой обязан был стоять на пьедестале, может быть, даже на верхней ступеньке. Но судьи немножко подзажали», - отметил Губерниев.

Он также добавил, что минусом стал тот факт, что Гуменник выступал в числе первых, тогда как «на соревнованиях есть преференции тем, кто стартует в конце».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в фигурном катании «много субъективности» и назвал Гуменника «большим молодцом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

