В России отреагировали на супероружие США, которое применялось при захвате Мадуро

По его словам РФ располагает всеми техническими средствами для фиксации имеющих значение вооружений других государств. Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о якобы появлении у Вашингтона супероружия.

«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», - указал замминистра.

Рябков также отрицательно ответил на вопрос, пыталась ли российская сторона уточнить у Вашингтона, что имел в виду Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США использовали в Венесуэле «дискомбобулятор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

