В России отреагировали на супероружие США, которое применялось при захвате Мадуро

Россия не запрашивала у властей США подробностей о новом оружии, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

СМИ: «Секретное оружие» США при похищении Мадуро было похоже на интенсивную звуковую волну

По его словам РФ располагает всеми техническими средствами для фиксации имеющих значение вооружений других государств. Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о якобы появлении у Вашингтона супероружия.

«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», - указал замминистра.

Рябков также отрицательно ответил на вопрос, пыталась ли российская сторона уточнить у Вашингтона, что имел в виду Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США использовали в Венесуэле «дискомбобулятор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:СШАМИД РФ

