В России отреагировали на супероружие США, которое применялось при захвате Мадуро
Россия не запрашивала у властей США подробностей о новом оружии, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.
По его словам РФ располагает всеми техническими средствами для фиксации имеющих значение вооружений других государств. Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о якобы появлении у Вашингтона супероружия.
«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», - указал замминистра.
Рябков также отрицательно ответил на вопрос, пыталась ли российская сторона уточнить у Вашингтона, что имел в виду Трамп.
Ранее Трамп заявил, что США использовали в Венесуэле «дискомбобулятор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ОП: Власти сработали на опережение, ограничив WhatsApp
- Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле
- В России отреагировали на супероружие США, которое применялось при захвате Мадуро
- Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
- ГАИ: Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии
- СМИ: Китайского генерала обвинили в передаче США секретных данных о ядерном оружии
- МВД: Пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался похитить километр проводов
- Онищенко: Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах
- Мошенники под видом «Госуслуг» стали рекомендовать не передавать коды из SMS
- Тиктокер Хаби Лейм продал свой образ за $900 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru