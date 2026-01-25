Трамп: США использовали в Венесуэле «дискомбобулятор»

Американский лидер Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил название секретного оружия США, которое, предположительно, использовалось при атаке на Венесуэлу.

СМИ: Пентагон использует секретное оружие, которым могли облучать американцев на Кубе

«Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», — заявил глава государства. Он не объяснил, из каких слов складывается название «Discombobulator», но указал, что с удовольствием бы поговорил о новом вооружении, если бы мог. В переводе на русский термин имеет значение «дезориентатор».

Ранее Трамп указал, что американские военные применили в Венесуэле секретное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ОружиеВенесуэлаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры