Президент Ирана порадовался проигрышу Трампа на выборах

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о своей радости по поводу того, что действующий президент США Дональд Трамп проиграл на выборах.

«Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джозефа Байдена к власти. Это не так, но мы очень счастливы, что ушёл Трамп», — заявил Рухани.