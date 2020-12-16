Президент Ирана порадовался проигрышу Трампа на выборах
16 декабря 202011:23
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о своей радости по поводу того, что действующий президент США Дональд Трамп проиграл на выборах.
«Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джозефа Байдена к власти. Это не так, но мы очень счастливы, что ушёл Трамп», — заявил Рухани.
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16 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru