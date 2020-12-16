Президент Ирана порадовался проигрышу Трампа на выборах

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о своей радости по поводу того, что действующий президент США Дональд Трамп проиграл на выборах.

«Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джозефа Байдена к власти. Это не так, но мы очень счастливы, что ушёл Трамп», — заявил Рухани.

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Он также назвал Трампа террористом, который убивал людей, передает news.ru. Иранский лидер обвинил его также в том, что Трамп создавал препоны по поставкам вакцины от коронавируса в Иран.

Ранее Рухани признал Пентагон террористической организацией.


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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ТрампИран
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