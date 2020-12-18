«Место Пашиняна на эшафоте». Политолог о поддержке Алиевым премьера Армении

«Серж Саргсян и Роберт Кочарян создали лучшую в регионе армию, их самих Алиев и его отец боялись как огня. А основные проблемы в армянской армии возникли после 2016 года. Тогда Азербайджан потерпел поражение в «четырехдневной войне» в апреле и запросил перемирия. Впервые в этой войне были применены беспилотники. Азербайджан сделал выводы из этого и начал накачивать армию беспилотниками, тогдашнее армянское руководство приняло решение перевооружить свою армию и заказало средства противовоздушной обороны для борьбы с ними в России», - отметил эксперт.

По его словам, Пашинян и его люди, придя к власти, «разворовали все деньги, которые должны были пойти на эти вооружения – «Тор» и «Панцирь», призванные бороться с беспилотниками». Он отметил, что взамен закупили старое вооружение, которое было зачастую не работоспособным.

«Они даже купили несколько Су-30, неспособные летать, ракеты к которым Россия не продавала, то есть они были бесполезны. Эти самолеты так и не взлетели, а это примерно 200 млн долларов. Плюс этому были разворованы деньги на закупку беспилотников, деньги были потрачены на премии членов правительства и депутатов фракции Пашиняна в парламенте. Конечно, Алиеву выгоден Пашинян», - подчеркнул Мигранян.

Он напомнил, что созданная Кочаряном и Саргсяном армия вынудила Гейдара Алиева к капитуляции и потере семи районов Азербайджана. По его словам, Пашинян за 2,5 года руководства Арменией полностью развалил армию, сорвал программу перевооружения новейшими системами борьбы против беспилотников и дал возможность Алиеву сегодня почувствовать себя победителем.

Мигранян считает, что в Армении сейчас нет стремления к военному реваншу.

«Кстати, в Армении ходят разговоры, что он продал просто Карабах за 5 млрд долларов. Алиев предлагал эту сделку еще Саргсяну, но тот предложил в ответ дать Алиеву 6 млрд, лишь бы забыл о Нагорном Карабахе. Потом Алиев то же предложение сделал Пашиняну и теперь в Армении везде ходят разговоры, что Пашинян его принял. Ведь глава армянского КГБ ездил на встречу с представителем Алиева в Дубай или ОАЭ и вел эти переговоры, как следует из выложенной в YouTube записи. Если он действительно взял деньги, развалил армию и сдал эти районы, то он – величайший преступник и его место на эшафоте», - уверен он.

Профессор рассказывает, что сомнения в персоне Пашиняна как политическом лидере возникли у него еще в то время, когда от только приходил власти.

«Толпа, уличная чернь, осуществляет переворот и приводит к власти человека с улицы, такую же чернь. И вот когда они формировали эту власть, я сказал: "Все, конец Армении, эта чернь развалит все". Что и произошло. Алиев должен понимать, что он победил не армию Саргсяна и Кочаряна, а он победитель разложившейся армии Николы Пашиняна», - заключил Мигранян.

Ранее Мигранян рассказал в эфире НСН, почему премьер-министр Никол Пашинян «будет упираться до последнего», а также чего ждать от новых властей Армении.

