СК: Жертвами теракта ВСУ в Хорлах стали 27 человек
Согласно уточненной информации, в Херсонской области при теракте ВСУ в Хорлах погибли 27 человек, в том числе двое детей. Об этом в Telegram сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Она рассказала, что еще 31 раненый с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, среди них — пятеро несовершеннолетних.
В новогоднюю ночь ВСУ тремя беспилотниками атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы Херсонской области. Изначально говорилось о 24 жертвах и более чем 50 пострадавших. После случившегося СК возбудил уголовное дело о теракте.
Известно, что один из дронов был оснащен зажигательной смесью, в связи с чем большинство жертв скончалось именно из-за огня. Отмечается, что тела многих погибших возможно будет идентифицировать только после специальной генетической экспертизы.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что хакеры атаковали сайт со списком жертв БПЛА ВСУ в Хорлах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СК: Жертвами теракта ВСУ в Хорлах стали 27 человек
- Сальдо: За терактом в Хорлах может стоять элитный батальон ВСУ
- Сальдо: Хакеры атаковали сайт со списком жертв в Хорлах
