СК: Жертвами теракта ВСУ в Хорлах стали 27 человек

В новогоднюю ночь ВСУ тремя беспилотниками атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы Херсонской области. Изначально говорилось о 24 жертвах и более чем 50 пострадавших. После случившегося СК возбудил уголовное дело о теракте.

Известно, что один из дронов был оснащен зажигательной смесью, в связи с чем большинство жертв скончалось именно из-за огня. Отмечается, что тела многих погибших возможно будет идентифицировать только после специальной генетической экспертизы.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что хакеры атаковали сайт со списком жертв БПЛА ВСУ в Хорлах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

