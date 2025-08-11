В Армении и Азербайджане поспорили о новом мирном соглашении
Документ между Баку и Ереваном хуже, чем капитуляция, заявил НСН Арман Абовян, а Тофик Аббасов отметил, что в Азербайджане ждут шагов к миру со стороны Армении.
Новое соглашения между Азербайджаном и Арменией превращает страну в турецко-азербайджанский придаток и является идиотизмом, рассказал экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в беседе с НСН.
Армения и Азербайджан подписали двустороннее соглашение, которое направлено на урегулирование конфликта между двумя странами. Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу, следует из проекта мирного договора, опубликованного МИД Азербайджана. Документ состоит из 17 положений, одним из которых является отсутствие третьих сил в приграничных территориях. Армянский экс-депутат возмутился этому пункту.
«Это не мирный договор, а какая-то политологическая порнография, на самом деле. Что за понятие "сторона обязуется не выставлять третьи страны на границу". Каждое государство вольно само решать, чьи войска должны быть расположены у нее на территории. Тем более азербайджанская армия активно интегрирована в турецкую, чего стоит только наличие советников и регулярных подразделений из Турции. Если брать объяснение участников, то понятно, что речь идет, прежде всего, о России. Когда изучаешь этот документ, хотя этот бред невозможно так назвать, то сразу на ум приходит следующее: сегодня территории Республики Армения оккупированы, а Азербайджан уже объявил, что они являются спорными. Если азербайджанская сторона настроена на мир, почему она держит под оккупацией суверенные армянские территории? Если кто-то скажет, что вот, должны подписать, и тогда они выйдут, это — ложь. Этот идиотизм даже капитуляцией не назвать. Ничего не будет пересматриваться, потому что для властей Армении быть геополитическим придатком турецко-азербайджанского тандема, по всей видимости, является не просто желанием, а гарантией того, что они сохранятся у власти. Грустно, но есть такое выражение “горе побежденным”», — указал Абовян.
Азербайджанский политолог Тофик Аббасов в разговоре с НСН также указал на недостатки двустороннего соглашения.
«Это еще один шаг на пути к достижению соглашения о мире, о всеобъемлющем и гарантированном, но до него еще далеко. Дело в том, что Азербайджан ждет от Армении выполнения своих условий. Мы заранее говорили, предупреждали официально Ереван, а все выступления сегодня говорят о мощнейшем безобразии. Мы еще будем настаивать на том, чтобы Армения ввела корректировки в свои законодательные акты, в особенности в конституцию республики. Потому что это немыслимый показатель, когда территория Азербайджанской Республики под названием Карабахский регион значится в основном законе Армянской Республики. Они считают его продолжением территории Армении. Для того, чтобы исключить возможность обострения в будущем, армяне должны выполнить все требования и отказаться от территориальных притязаний на законодательном уровне. В этом случае дорога к миру будет уже ясной, прозрачной, и дело останется только за форматом», — заключил собеседник НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал НСН, зачем премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает на поддержку Турции с Азербайджаном.
