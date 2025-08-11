Новое соглашения между Азербайджаном и Арменией превращает страну в турецко-азербайджанский придаток и является идиотизмом, рассказал экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в беседе с НСН.

Армения и Азербайджан подписали двустороннее соглашение, которое направлено на урегулирование конфликта между двумя странами. Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу, следует из проекта мирного договора, опубликованного МИД Азербайджана. Документ состоит из 17 положений, одним из которых является отсутствие третьих сил в приграничных территориях. Армянский экс-депутат возмутился этому пункту.