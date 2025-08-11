Открытие Зангезурского коридора только усугубит противостояние в регионе между Азербайджаном и Арменией, напряженность будет расти из-за позиции Ирана и России, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.

Иран серьезно обеспокоен, но пытается смягчить свою реакцию на решение Азербайджана, Армении и США проложить «маршрут Трампа» (Зангезурский коридор) вблизи своей границы. "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении. Микаэлян подчеркнул, что проект выгоден Еревану лишь на словах.