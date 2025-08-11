Коридор раздора: Перемирие Азербайджана и Армении назвали фейковым
Грант Микаэлян в эфире НСН назвал главные риски создания Зангезурского коридора, включая превращение региона «во вторую Украину».
Открытие Зангезурского коридора только усугубит противостояние в регионе между Азербайджаном и Арменией, напряженность будет расти из-за позиции Ирана и России, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.
Иран серьезно обеспокоен, но пытается смягчить свою реакцию на решение Азербайджана, Армении и США проложить «маршрут Трампа» (Зангезурский коридор) вблизи своей границы. "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении. Микаэлян подчеркнул, что проект выгоден Еревану лишь на словах.
«Это соглашение полностью нарушает суверенитет Армении, вообще невыгодно ей. Но американцами все представляется так, будто это Армении очень выгодно. Мы понимаем, что уже идет отчуждение территории, на 99 лет это не армянская территория. Исходная цель Азербайджана и Турции, которые являются инициаторами этого проекта, заключается в усилении своих позиций в регионе. Они будут пытаться исключить Америку из этого проекта. Большой вопрос, сможет ли Армения контролировать Зангезурский коридор. Азербайджан хочет, чтобы Армения там вообще не присутствовала ни в каком виде. Пока сложно сказать, как это будет на практике. Это представляется так, что Азербайджан требовал, Армения соглашается, но зато будет мир. Но я не вижу перспектив мира после этого, наоборот – есть несколько существенных рисков», - отметил он.
Он назвал главные риски создания коридора, включая превращение региона «во вторую Украину».
«Первый риск – противодействие, включая силовое, России и Ирана. Второй момент заключается в том, что Азербайджан получает casus belli, если что-то будет нарушено или Азербайджан просто объявит, что что-то было нарушено. Третий риск – в Армении все начнут представлять так, что в регионе мир, а это неправильная оценка ситуации. И четвертый риск заключается в том, что есть вариант превращения региона во вторую Украину. На это нам указывает карабахская война, победа Азербайджана, победа Пашиняна на выборах», - заключил собеседник НСН.
США необходимо контролировать Зангезурский коридор, чтобы в перспективе разместить военную базу на территории Армении и полностью вытеснить Россию из региона, заявил член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло заявил в разговоре с НСН.
