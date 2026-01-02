Внук и мем с сыном: Сябитова определила главные достижения в 2025 году

Подводя итоги уходящего 2025 года, телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила в интервью НСН, что рада тому, что ее имя по-прежнему ассоциируется с семьей и сватовство и что она популярна у молодых людей.

Также она призналась, что гордится сыном, который в 2025 году стал героем мема, а также благодарна дочери и зятю за рождение внука.