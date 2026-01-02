Внук и мем с сыном: Сябитова определила главные достижения в 2025 году

Самыми большими достижениями в 2025 году стали рождение внука и то, что сын стал популярным благодаря мему, сказала НСН Роза Сябитова.

Подводя итоги уходящего 2025 года, телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила в интервью НСН, что рада тому, что ее имя по-прежнему ассоциируется с семьей и сватовство и что она популярна у молодых людей.

Также она призналась, что гордится сыном, который в 2025 году стал героем мема, а также благодарна дочери и зятю за рождение внука.

«Мне приятно, что мое имя и в уходящем году ассоциировалось с семьей и сватовством. Я как раз к этому и стремилась. Я продолжаю очень активно и плотно работать с молодежью, и очень приятно, что молодежь меня любит. Я практически все лето была на форумах в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, где молодым людям было интересно общаться со мной, а мне – с ними. Самое главное достижение этого года – это появление моего любимого внука, я стала бабушкой в квадрате, поскольку у меня уже есть внучка. Дочка и любимый зять подарили мне в этом году такое счастье. И мы теперь проходим все сначала, как уже делали с внучкой, все прелести и радости. Новый год мы все будем встречать в моем родовом гнезде. Очень приятно, что я действительно все сделала для того, чтобы у меня была такая дружная семья. Еще я горжусь сыном, что он стал знаменитым с мемом “Сам решу”. Вообще много интересного приносила сама судьба, как и в случае с этим мемом», – сказала сваха.

Собеседница НСН добавила, что из года в год ее расстраивают гороскопы.

«Я смотрела гороскоп на 2026 год. Начиная с самого сложного пандемийного 2020 года, я читаю гороскопы (а я Тигр и Водолей). Каждый год одно и то же – Тигр и Водолей должен много работать, тогда и будет счастье. В этом году я ждала прогноза: “Тигры и Водолеи, наступил ваш звездный час! Можете не работать так усердно, как раньше, а только наслаждаться плодами своего труда”. Но нет, опять то же самое. Конечно, мы привыкли к этой перспективе, но, надеюсь, когда-нибудь я дождусь отдыха для себя», – заявила она.
Всем россиянам Сябитова пожелала в новом году счастья, любви и здоровья.

«Что может пожелать всенародная сваха? Конечно, я всем желаю счастья и любви, потому что это единственное, что можно дать другому, ничего не отнимая у себя. Берегите себя, пусть будет много здоровья. Я знаю, что всегда у нас будет все хорошо. С наступающим Новым годом!» – заключила она.

Ранее Сябитова заявила, что свадьба – очень личный ритуал, где не должно присутствовать посторонних людей, поэтому вряд ли в России приживется продажа билетов на свадьбу незнакомцам, это нелепая идея. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:Новый ГодРоза Сябитова

