Внук и мем с сыном: Сябитова определила главные достижения в 2025 году
Самыми большими достижениями в 2025 году стали рождение внука и то, что сын стал популярным благодаря мему, сказала НСН Роза Сябитова.
Подводя итоги уходящего 2025 года, телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила в интервью НСН, что рада тому, что ее имя по-прежнему ассоциируется с семьей и сватовство и что она популярна у молодых людей.
Также она призналась, что гордится сыном, который в 2025 году стал героем мема, а также благодарна дочери и зятю за рождение внука.
«Мне приятно, что мое имя и в уходящем году ассоциировалось с семьей и сватовством. Я как раз к этому и стремилась. Я продолжаю очень активно и плотно работать с молодежью, и очень приятно, что молодежь меня любит. Я практически все лето была на форумах в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, где молодым людям было интересно общаться со мной, а мне – с ними. Самое главное достижение этого года – это появление моего любимого внука, я стала бабушкой в квадрате, поскольку у меня уже есть внучка. Дочка и любимый зять подарили мне в этом году такое счастье. И мы теперь проходим все сначала, как уже делали с внучкой, все прелести и радости. Новый год мы все будем встречать в моем родовом гнезде. Очень приятно, что я действительно все сделала для того, чтобы у меня была такая дружная семья. Еще я горжусь сыном, что он стал знаменитым с мемом “Сам решу”. Вообще много интересного приносила сама судьба, как и в случае с этим мемом», – сказала сваха.
Собеседница НСН добавила, что из года в год ее расстраивают гороскопы.
«Я смотрела гороскоп на 2026 год. Начиная с самого сложного пандемийного 2020 года, я читаю гороскопы (а я Тигр и Водолей). Каждый год одно и то же – Тигр и Водолей должен много работать, тогда и будет счастье. В этом году я ждала прогноза: “Тигры и Водолеи, наступил ваш звездный час! Можете не работать так усердно, как раньше, а только наслаждаться плодами своего труда”. Но нет, опять то же самое. Конечно, мы привыкли к этой перспективе, но, надеюсь, когда-нибудь я дождусь отдыха для себя», – заявила она.
Всем россиянам Сябитова пожелала в новом году счастья, любви и здоровья.
«Что может пожелать всенародная сваха? Конечно, я всем желаю счастья и любви, потому что это единственное, что можно дать другому, ничего не отнимая у себя. Берегите себя, пусть будет много здоровья. Я знаю, что всегда у нас будет все хорошо. С наступающим Новым годом!» – заключила она.
Ранее Сябитова заявила, что свадьба – очень личный ритуал, где не должно присутствовать посторонних людей, поэтому вряд ли в России приживется продажа билетов на свадьбу незнакомцам, это нелепая идея. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Как чиновник без пенсии»: Алексей Горшенев о том, как его изменил 2025 год
- В Белгороде при ракетном ударе ВСУ пострадали 2 человека
- Ефимов: В 2025 году в Москве утвердили свыше 30 проектов планировки территорий
- В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли около 100 человек
- Внук и мем с сыном: Сябитова определила главные достижения в 2025 году
- СК: Жертвами теракта ВСУ в Хорлах стали 27 человек
- В Тульской области из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены многоэтажки
- Астролог назвала 2026 год благоприятным для Скорпионов и рождения детей
- Сальдо: За терактом в Хорлах может стоять элитный батальон ВСУ
- Сальдо: Хакеры атаковали сайт со списком жертв в Хорлах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru