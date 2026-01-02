В Тульской области из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены многоэтажки

В Тульской области в Новомосковске в результате падения обломков БПЛА ВСУ было частично повреждено остекление двух многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Отмечается, что в одном из этих зданий также была повреждена кровля. При и этом в Узловой, по словам губернатора, тоже зафиксировали повреждения остекления в нескольких домах и кровли частного домовладения.

Минобороны: За ночь ПВО сбили 64 дрона ВСУ

Миляев добавил, что на местах ЧП работают представители оперативных служб. Всего минувшей ночью 2 января, по данным Министерства обороны России, над Тульской областью ПВО сбили три украинских беспилотника.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Туапсе при атаке БПЛА ВСУ были повреждены кадетский корпус, диспансер и техникум.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ
ТЕГИ:ВСУДомТульская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры