В Тульской области из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены многоэтажки

В Тульской области в Новомосковске в результате падения обломков БПЛА ВСУ было частично повреждено остекление двух многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Отмечается, что в одном из этих зданий также была повреждена кровля. При и этом в Узловой, по словам губернатора, тоже зафиксировали повреждения остекления в нескольких домах и кровли частного домовладения.