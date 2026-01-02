Астролог назвала 2026 год благоприятным для Скорпионов и рождения детей
Россиянам в наступившем году не стоит рисковать с путешествиями и здоровьем, но есть знаки зодиака, у которых всё сложится прекрасно, рассказала НСН астролог Татьяна Борщ.
Начавшийся 2026 год будет благоприятен для вступления в брак и рождения детей, однако следует более пристально следить за здоровьем и тщательно выбирать направления для путешествия. Об этом НСН заявила астролог Татьяна Борщ.
«В 2026 году нужно быть очень внимательными, выбирая страну для путешествий. Места, которые мы считаем спокойными и предсказуемыми, могут неприятно удивить погодными катаклизмами. Особенно это касается морских путешествий. Я бы посоветовала путешествовать по своей стране и не увлекаться экзотическими направлениями. Вместе с тем отмечу, что год очень хорош для вступления в брак, для рождения детей. Кроме того, нужно пристально следить за здоровьем и вести здоровый образ жизни — очень сильно меняется ситуация на небе. Уже сейчас у многих людей старше 40-50 лет значительно ухудшается самочувствие из-за вспышек на солнце, магнитных бурь», — заявила собеседница НСН.
В заключение Борщ отметила, что благополучным грядущий год будет для Раков и Скорпионов, а вот Стрельцам и Львам в первой половине года придется заняться напряженной и сложной работой.
«Постепенно из проблем последних нескольких лет выбирается Рак, позитивный период, который протекает у него сейчас, продолжится и в дальнейшем. Весь год для Рака благоприятен. Также я бы обратила внимание на Скорпиона. Он может заняться тем, чем всегда хотелось бы заниматься, проявить себя в творческой сфере. Первая половина года будет не очень хороша для Стрельца и Льва. У них будет наблюдаться сильное ослабление энергетического потенциала, на эти знаки свалится очень много напряженной и сложной работы по всем направлениям, прежде всего в организационном плане. Это касается как личной жизни, так и профессиональной сферы. Но во второй половине года они выйдут на ровную дорогу», — подытожила она.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что расходы россиян на услуги астрологов стали сопоставимыми с затратами на еду.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Внук и мем с сыном: Сябитова определила главные достижения в 2025 году
- СК: Жертвами теракта ВСУ в Хорлах стали 27 человек
- В Тульской области из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены многоэтажки
- Астролог назвала 2026 год благоприятным для Скорпионов и рождения детей
- Сальдо: За терактом в Хорлах может стоять элитный батальон ВСУ
- Сальдо: Хакеры атаковали сайт со списком жертв в Хорлах
- Не только джаз: Бутман назвал главным событием-2025 встречу Путина и Трампа
- В новогодние праздники россияне смогут заработать до 200 тысяч рублей
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 64 дрона ВСУ
- «Сценаристы не скупились»: Ева Смирнова о съемках в «Чебурашке 2» и любимых сценах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru