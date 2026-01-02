В заключение Борщ отметила, что благополучным грядущий год будет для Раков и Скорпионов, а вот Стрельцам и Львам в первой половине года придется заняться напряженной и сложной работой.

«Постепенно из проблем последних нескольких лет выбирается Рак, позитивный период, который протекает у него сейчас, продолжится и в дальнейшем. Весь год для Рака благоприятен. Также я бы обратила внимание на Скорпиона. Он может заняться тем, чем всегда хотелось бы заниматься, проявить себя в творческой сфере. Первая половина года будет не очень хороша для Стрельца и Льва. У них будет наблюдаться сильное ослабление энергетического потенциала, на эти знаки свалится очень много напряженной и сложной работы по всем направлениям, прежде всего в организационном плане. Это касается как личной жизни, так и профессиональной сферы. Но во второй половине года они выйдут на ровную дорогу», — подытожила она.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что расходы россиян на услуги астрологов стали сопоставимыми с затратами на еду.

