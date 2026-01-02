Астролог назвала 2026 год благоприятным для Скорпионов и рождения детей

Россиянам в наступившем году не стоит рисковать с путешествиями и здоровьем, но есть знаки зодиака, у которых всё сложится прекрасно, рассказала НСН астролог Татьяна Борщ.

Начавшийся 2026 год будет благоприятен для вступления в брак и рождения детей, однако следует более пристально следить за здоровьем и тщательно выбирать направления для путешествия. Об этом НСН заявила астролог Татьяна Борщ.

«В 2026 году нужно быть очень внимательными, выбирая страну для путешествий. Места, которые мы считаем спокойными и предсказуемыми, могут неприятно удивить погодными катаклизмами. Особенно это касается морских путешествий. Я бы посоветовала путешествовать по своей стране и не увлекаться экзотическими направлениями. Вместе с тем отмечу, что год очень хорош для вступления в брак, для рождения детей. Кроме того, нужно пристально следить за здоровьем и вести здоровый образ жизни — очень сильно меняется ситуация на небе. Уже сейчас у многих людей старше 40-50 лет значительно ухудшается самочувствие из-за вспышек на солнце, магнитных бурь», — заявила собеседница НСН.
СМИ: Траты россиян на астрологов и колдунов стали сопоставимы с расходами на еду

В заключение Борщ отметила, что благополучным грядущий год будет для Раков и Скорпионов, а вот Стрельцам и Львам в первой половине года придется заняться напряженной и сложной работой.

«Постепенно из проблем последних нескольких лет выбирается Рак, позитивный период, который протекает у него сейчас, продолжится и в дальнейшем. Весь год для Рака благоприятен. Также я бы обратила внимание на Скорпиона. Он может заняться тем, чем всегда хотелось бы заниматься, проявить себя в творческой сфере. Первая половина года будет не очень хороша для Стрельца и Льва. У них будет наблюдаться сильное ослабление энергетического потенциала, на эти знаки свалится очень много напряженной и сложной работы по всем направлениям, прежде всего в организационном плане. Это касается как личной жизни, так и профессиональной сферы. Но во второй половине года они выйдут на ровную дорогу», — подытожила она.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что расходы россиян на услуги астрологов стали сопоставимыми с затратами на еду.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Прогнозастрология

Горячие новости

Все новости

партнеры