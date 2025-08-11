Выдавить Россию: США планируют разместить военную базу в Армении
США, имея территорию Армении в собственности, будут присутствовать на Южном Кавказе, влиять на все процессы, а влияние России будет свернуто до минимума, заявил НСН Андрей Манойло.
США необходимо контролировать Зангезурский коридор, чтобы в перспективе разместить военную базу на территории Армении и полностью вытеснить Россию из региона, заявил член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло заявил в разговоре с НСН.
Иран серьезно обеспокоен, но пытается смягчить свою реакцию на решение Азербайджана, Армении и США проложить «маршрут Трампа» (Зангезурский коридор) вблизи своей границы. "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении. В результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном. Манойло рассказал, почему для России это опасный проект.
«Если бы наши миротворцы контролировали этот коридор, выгода для нас была бы. Но коридор проходит по территории Армении, а она передает его в аренду США на 99 лет. Во-первых, в перспективе это американская военная база, покрупнее российской базы, которая в Гюмри. Когда американцы свою базу развернут, они могут потребовать свернуть российскую базу. Во-вторых, США таким образом, имея территорию в собственности, будут присутствовать на Южном Кавказе, влиять на все процессы. Влияние России будет свернуто до минимума», - пояснил он.
Он также отметил, что американцы не собираются бороться с транзитом наркотиков и боевиков, террористическая ситуация может усугубиться.
«С точки зрения антитеррористической безопасности, американцы, контролируя этот коридор, будут решать свои вопросы. Они не будут бороться с транзитом наркотиков, боевиков и так далее. Это не их задачи. Поэтому ситуация не улучшится, может ухудшиться. С американцами там смогут договориться. Такой опыт уже был в Афганистане, когда с США договаривались и террористы. В регионе уже есть военное напряжение, потому что Иран серьезно обеспокоен. Звучало заявление военных, что Иран готов повторить спецоперацию в отношении Армении и Азербайджана. Это шаг к обострению отношений», - подытожил собеседник НСН.
Вашингтон стремится занять свою нишу в евразийском регионе, для этого США нужен контроль над транспортной артерией через Сюникскую область Армении. Об этом Sputnik Армения сообщил эксперт по вопросам энергетической безопасности Ваге Давтян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
