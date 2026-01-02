Сальдо: За терактом в Хорлах может стоять элитный батальон ВСУ
Возможным исполнителем теракта в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь является отряд ВСУ «Птицы Мадьяра». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо.
По его словам, на это указывает особая жестокость удара по мирным жителям. Губернатор уточнил, что операторов БПЛА из «Птиц Мадьяра» считают «террористами-беспилотчиками».
Кроме того, Сальдо рассказал, что, согласно информации российской разведки, украинское руководство накануне атаки перебросило этот отряд на правый берег Днепра в Херсонской области.
Ранее Владимир Сальдо рассказал, что хакеры атаковали сайт со списком жертв БПЛА ВСУ в Хорлах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
