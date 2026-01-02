Сальдо: За терактом в Хорлах может стоять элитный батальон ВСУ

По его словам, на это указывает особая жестокость удара по мирным жителям. Губернатор уточнил, что операторов БПЛА из «Птиц Мадьяра» считают «террористами-беспилотчиками».

Кроме того, Сальдо рассказал, что, согласно информации российской разведки, украинское руководство накануне атаки перебросило этот отряд на правый берег Днепра в Херсонской области.

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что хакеры атаковали сайт со списком жертв БПЛА ВСУ в Хорлах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».