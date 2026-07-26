Иран прекращает удары по странам Персидского залива после приостановки атак США

При этом Акраминия выразил мнение, что противоречивые заявления американских представителей, включая президента США, а также действия Центрального командования ВС США свидетельствуют о том, что стратегия Вашингтона остается неясной даже для его собственных чиновников.

В свою очередь, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби оценил ущерб, нанесенный США за последние две недели, более чем в 20 миллиардов долларов.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня, который был достигнут с Ираном 18 июня. Вслед за этим американские военные провели несколько серий ударов по иранским объектам, заявив, что это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Иран нанес удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока, заблокировал Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении ранее подписанного меморандума о прекращении боевых действий. По данным Мохеби, Тегеран ликвидировал более 200 солдат США после нарушения перемирия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».