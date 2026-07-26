Иран прекращает удары по странам Персидского залива после приостановки атак США
Тегеран принял решение прекратить нанесение ударов по странам Персидского залива на фоне приостановки атак со стороны Вашингтона. Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на официального представителя армии Ирана Мохаммада Акраминию.
При этом Акраминия выразил мнение, что противоречивые заявления американских представителей, включая президента США, а также действия Центрального командования ВС США свидетельствуют о том, что стратегия Вашингтона остается неясной даже для его собственных чиновников.
В свою очередь, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби оценил ущерб, нанесенный США за последние две недели, более чем в 20 миллиардов долларов.
8 июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня, который был достигнут с Ираном 18 июня. Вслед за этим американские военные провели несколько серий ударов по иранским объектам, заявив, что это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Иран нанес удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока, заблокировал Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении ранее подписанного меморандума о прекращении боевых действий. По данным Мохеби, Тегеран ликвидировал более 200 солдат США после нарушения перемирия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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