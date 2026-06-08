Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху после ударов Ирана

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Axios.

Трамп: США и Иран очень близки к заключению соглашения

Об этом порталу заявил один из американских чиновников. Делали разговора остаются неизвестными.

Известно, что до беседы американский лидер выразил недовольство по поводу ударов со стороны Израиля по Бейруту, указав при этом, что атака Тегерана на израильскую территорию не сможет помочь переговорному процессу.

СМИ: Иран атаковал Израиль после двух с половиной месяцев затишья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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