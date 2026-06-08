Граждан РФ призвали воздержаться от поездок в Израиль

Ещё два БПЛА сбиты в столичном регионе за последние часы Столичные полицейские задержали поджигателя машины Повторные торги по продаже московского Рижского вокзала не состоялись из-за отсутствия заявок Водителям дали советы по поездкам по Москве в жару Июнь в Москве ожидается солнечным