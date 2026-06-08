Граждан РФ призвали воздержаться от поездок в Израиль

Россиянам следует воздержаться от посещения Израиля. Как пишет RT, с такой рекомендаций выступило посольство России в Тель-Авиве.

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В дипломатической миссии пояснили, что это связано «с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него».

Находящихся в стране граждан РФ призвали «сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей, оставаться вблизи безопасных мест».

«Просим соотечественников следить за сообщениями посольства», - говорится в сообщении.

Ранее в ЦАХАЛ (израильская армия) заявили, что Иран атаковал ракетами территорию Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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