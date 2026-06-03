Трамп заявил о желании встретиться с верховным лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил о желании встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.

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«Я, вероятно, встречусь с аятоллой Ирана в какой-то момент», - сказал глава Белого дома.

Он также добавил, что Хаменеи участвует в принятии решений в переговорном процессе с США.

Ранее Трамп заявил, что в проведении наземной операции США против Ирана нет необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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