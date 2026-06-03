Трамп заявил о желании встретиться с верховным лидером Ирана
3 июня 202615:32
Алексей Филимонов
Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил о желании встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.
«Я, вероятно, встречусь с аятоллой Ирана в какой-то момент», - сказал глава Белого дома.
Он также добавил, что Хаменеи участвует в принятии решений в переговорном процессе с США.
Ранее Трамп заявил, что в проведении наземной операции США против Ирана нет необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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