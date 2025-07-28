Освобождение Покровска и Купянска нанесет сокрушительный удар по логистике ВСУ, при этом вполне вероятно, что Покровск будет освобожден уже до конца лета. Об этом НСН заявил военный блогер Юрий Подоляка.

Вооруженные силы России продолжают наступление на всех участках фронта. В Харьковской области они взяли в полуокружение Купянск, существенно осложнив логистику для ВСУ. В ДНР российские войска подступили к Мирнограду по соседству с Покровском, ведут бои на окраинах самого Покровска, а в городе действуют наши диверсионно-разведывательные группы. На Запорожском направлении российская армия начала бои в Степногорске, который находится всего в 20 км от города Запорожье. Подоляка отметил, что Покровск с большой долей вероятности будет освобожден до конца лета.

«Что касается Покровска, есть большая вероятность, что его получится освободить до конца лета. Получится ли освободить Купянск, не уверен. Если противник в ближайшие недели не предпримет никаких серьезных действий, которые могут спасти ситуацию, он потеряет всю агломерацию: Покровск, Мирноград, Доброполье. Это очень большая угроза для противника: если российская армия добьется успеха, то автоматически падает и Константиновка (в сентябре мы вполне можем ее освободить), а дальше — Славянск, Краматорск. Основная задача нашего летнего наступления — полное освобождение Донбасса. Поскольку у противника не хватает резервов, наше командование пытается дожать и Купянск, но наших сил там намного меньше, чем в районе Покровска и на северо-западе Донбасса. Результат пока не очевиден — переброска одной-двух бригад может кардинально изменить ситуацию. Если противник примет решение удерживать Купянск любой ценой, он его легко удержит», — сказал Подоляка.