«Летом фронт обрушится»: Взятие Покровска и Купянска разрушит логистику ВСУ
Взятие Покровска повлечет за собой освобождение Константиновки, Славянска и Краматорска, это будет колоссальный удар для ВСУ, сказал НСН Юрий Подоляка, в свою очередь Андрей Марочко заявил, что взятие Красноармейска и Купянска приведет к краху украинской логистики.
Освобождение Покровска и Купянска нанесет сокрушительный удар по логистике ВСУ, при этом вполне вероятно, что Покровск будет освобожден уже до конца лета. Об этом НСН заявил военный блогер Юрий Подоляка.
Вооруженные силы России продолжают наступление на всех участках фронта. В Харьковской области они взяли в полуокружение Купянск, существенно осложнив логистику для ВСУ. В ДНР российские войска подступили к Мирнограду по соседству с Покровском, ведут бои на окраинах самого Покровска, а в городе действуют наши диверсионно-разведывательные группы. На Запорожском направлении российская армия начала бои в Степногорске, который находится всего в 20 км от города Запорожье. Подоляка отметил, что Покровск с большой долей вероятности будет освобожден до конца лета.
«Что касается Покровска, есть большая вероятность, что его получится освободить до конца лета. Получится ли освободить Купянск, не уверен. Если противник в ближайшие недели не предпримет никаких серьезных действий, которые могут спасти ситуацию, он потеряет всю агломерацию: Покровск, Мирноград, Доброполье. Это очень большая угроза для противника: если российская армия добьется успеха, то автоматически падает и Константиновка (в сентябре мы вполне можем ее освободить), а дальше — Славянск, Краматорск. Основная задача нашего летнего наступления — полное освобождение Донбасса. Поскольку у противника не хватает резервов, наше командование пытается дожать и Купянск, но наших сил там намного меньше, чем в районе Покровска и на северо-западе Донбасса. Результат пока не очевиден — переброска одной-двух бригад может кардинально изменить ситуацию. Если противник примет решение удерживать Купянск любой ценой, он его легко удержит», — сказал Подоляка.
При этом собеседник НСН заявил, что не видит предпосылок для прорыва на Запорожском направлении.
«Я думаю, это отвлечение внимания для того, чтобы противник не перебрасывал резервы. Максимальная цель — это занятие Орехова и постепенное приближение к Запорожью. Резких предпосылок для прорыва я пока не вижу», — добавил он.
В свою очередь подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что у России есть все предпосылки для освобождения Купянска, потеря этих населенных пунктов будет колоссальным ударом для логистики ВСУ.
«Касаемо Красноармейска и Купянска — я бы не стал торопить события и делать прогнозы касательно окончания освободительных действий в этих населенных пунктах до конца лета, так как и Красноармейск, и Купянск стратегически важны для украинской армии. Это очень большие логистические центры, где сосредоточено огромное количество военных объектов, а также средств вооружения и личного состава ВСУ. Украинское командование понимает, что с утратой этих населенных пунктов они получат огромный удар по группировке вооруженных формирований Украины в целом. Хотя наши военнослужащие уже действуют на окраинах данных населенных пунктов, нужно учитывать, что украинское командование не жалеет ресурсов и подбрасывает сюда все больше резервов. Если мы говорим об оперативно-тактической обстановке, то для нас она положительная, инициатива в этих населенных пунктах полностью за нами, более того, мы буквально за последние несколько недель существенно улучшили тактическое положение. Предпосылки для их освобождения очень хорошие. Если будет обрушение фронта (а это вполне возможно), допускаю, что мы освободим данные населенные пункты летом», — сказал Марочко.
Также эксперт назвал освобождение Запорожской области одной из приоритетных задач.
«Гуляйполе и Орехов — это два населенных пункта в Запорожской области, где наши военнослужащие практически занимаются освобождением. Орехов начали уже охватывать, перерезали с запада и юго-востока дороги, по которым шло снабжение. Также сейчас наши военнослужащие продвигаются вдоль бывшего Кураховского водохранилища. Кроме того, мы подошли к Гуляйполе и начинаем его охват. Есть равноценные перспективы в освобождении как одного, так и другого населенного пункта, а в приоритете — освобождение всей Запорожской области», — заключил он.
Ранее российские войска освободили на Красноармейском направлении населенные пункты Новоэкономическое и Зверево.
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