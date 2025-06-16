Армия России ударила по предприятию ВПК Украины и учебному центру ВСУ

Российская армия ударила по объектам на Украине, в том числе предприятию военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил... нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны», - указали в ведомстве.

Также российские военные поразили цеха сборки, хранения и пункты управления ударными дронами, склады боеприпасов, взрывчатки и материальных средств, пункты временной дислокации украинских сил и наемников в 156 районах.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении минометных позиций ВСУ в окрестностях Часова Яра, пишет RT.

