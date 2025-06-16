Армия России ударила по предприятию ВПК Украины и учебному центру ВСУ
Российская армия ударила по объектам на Украине, в том числе предприятию военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил... нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны», - указали в ведомстве.
Также российские военные поразили цеха сборки, хранения и пункты управления ударными дронами, склады боеприпасов, взрывчатки и материальных средств, пункты временной дислокации украинских сил и наемников в 156 районах.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении минометных позиций ВСУ в окрестностях Часова Яра, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru