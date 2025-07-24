ВС РФ освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР

Российские войска освободили на Красноармейском направлении два населённых пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: ВС РФ освободили Белую Гору в ДНР

В ведомстве уточнили, что речь идёт о пгт Новоэкономическое и селе Зверево в Донецкой народной республике (ДНР).

«В результате наступательных действий группировкой войск «Центр» освобождены населённые пункты Новоэкономическое и Зверево», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили посёлок Варачино в Сумской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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