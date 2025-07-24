ВС РФ освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР
24 июля 202518:11
Российские войска освободили на Красноармейском направлении два населённых пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о пгт Новоэкономическое и селе Зверево в Донецкой народной республике (ДНР).
«В результате наступательных действий группировкой войск «Центр» освобождены населённые пункты Новоэкономическое и Зверево», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили посёлок Варачино в Сумской области, сообщает RT.
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- ВС РФ освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru