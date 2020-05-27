Во Франции запретили использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19
Во Франции лекарство от малярии гидроксихлорохин запретили использовать для лечения нового коронавируса на фоне растущих доказательств того, что он может принести больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентство, соответствующее решение было принято правительством страны. Таким образом, французские больницы больше не смогут назначать этот препарат пациентам с Covid-19.
Отмечается, что французские власти рассмотрели последние имеющиеся данные, в том числе исследование, опубликованное в журнале The Lancet на прошлой неделе, и рекомендовали не использовать гидроксихлорохин, один или в комбинации, для лечения пациентов с коронавирусом.
Министерство здравоохранения Франции сообщило, что соотношение пользы и риска для гидроксихлорохина будет переоценено, отмечает агентство.
Ранее в мае президент США Дональд Трам заявил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.
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