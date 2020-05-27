Во Франции запретили использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19

Во Франции лекарство от малярии гидроксихлорохин запретили использовать для лечения нового коронавируса на фоне растущих доказательств того, что он может принести больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентство, соответствующее решение было принято правительством страны. Таким образом, французские больницы больше не смогут назначать этот препарат пациентам с Covid-19.

Отмечается, что французские власти рассмотрели последние имеющиеся данные, в том числе исследование, опубликованное в журнале The Lancet на прошлой неделе, и рекомендовали не использовать гидроксихлорохин, один или в комбинации, для лечения пациентов с коронавирусом.

Министерство здравоохранения Франции сообщило, что соотношение пользы и риска для гидроксихлорохина будет переоценено, отмечает агентство.

Ранее в мае президент США Дональд Трам заявил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФранцияКоронавирус
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