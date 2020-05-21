Трамп намерен прекратить прием гидроксихлорохина

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни прекратить прием гидроксихлорина, который он принимал в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

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По данным агентства, президент намерен завершить курс приема таблеток в течение ближайших двух дней.

Ранее в понедельник американский лидер признался, что принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин, чтобы не заразиться коронавирусом. По его словам, такую рекомендацию дали ему врачи.

В РФ в апреле разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-2019. Соответствующее распоряжение правительства было обнародовано 16 апреля.

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ТЕГИ:СШАТрамп
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