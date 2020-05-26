ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смерти

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о приостановке испытаний гидроксихлорохина против коронавируса из-за появившихся данных о повышенном риске смертности при его использовании. Об этом сообщает РБК.

Гебрейесус рассказал, что журнал Lancet 22 мая опубликовал исследование, согласно которому среди пациентов с COVID-19, принимавших гидроксихлорохин или смесь с ним, наблюдался более высокий уровень смертности.

По словам Гебрейесуса, в настоящее время будет проводится оценка информации о безопасности применения данного препарата. Между тем, глава ВОЗ подчеркнул, что в целом гидроксихлорохин считается безопасным для людей аутоиммунными заболеваниями или малярией.



Ранее в мае президент США Дональд Трам заявил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.



