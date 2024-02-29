Во Франции ответили, какие военные могли бы быть отправлены на Украину
Премьер Франции Габриэль Атталь объяснил, какие категории военнослужащих и офицеров могли бы быть отправлены на Украину, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, речь может идти о военных специалистах в сфере обеспечения ПВО или защиты границ, которые могли бы быть задействованы для проведения обучения. Как отметил глава правительства, высказывание президента Эммануэля Макрона, который упомянул возможность отправки в будущем сухопутных сил на Украину, нельзя назвать объявлением о каких-либо действиях.
Атталь указал, что страны Евросоюза «решили пойти дальше» в вопросе передачи оружия Киеву из-за «российской угрозы».
Ранее на конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце, в том числе поднималась тема отправки сухопутных войск стран коллективного Запада на Украину. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отвергать подобное решение пока нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Космонавт Кононенко заявил о готовности справиться с утечкой воздуха на МКС
- Во Франции ответили, какие военные могли бы быть отправлены на Украину
- Верховная рада сообщила о взломе своего сайта
- Белый дом: медосмотр Байдена не включал проверку умственных способностей
- Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев признался в алкогольной зависимости
- Новак исключил полный запрет на экспорт дизтоплива
- СМИ: фильм «Чебурашка» продлили на третью часть
- В Верховной раде предложили запретить Telegram на Украине
- Макконнелл объявил об уходе с поста лидера республиканцев в Сенате США
- Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля в окрестностях Дамаска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru