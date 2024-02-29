Во Франции ответили, какие военные могли бы быть отправлены на Украину

Премьер Франции Габриэль Атталь объяснил, какие категории военнослужащих и офицеров могли бы быть отправлены на Украину, сообщает «РЕН ТВ».

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По его словам, речь может идти о военных специалистах в сфере обеспечения ПВО или защиты границ, которые могли бы быть задействованы для проведения обучения. Как отметил глава правительства, высказывание президента Эммануэля Макрона, который упомянул возможность отправки в будущем сухопутных сил на Украину, нельзя назвать объявлением о каких-либо действиях.

Атталь указал, что страны Евросоюза «решили пойти дальше» в вопросе передачи оружия Киеву из-за «российской угрозы».

Ранее на конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце, в том числе поднималась тема отправки сухопутных войск стран коллективного Запада на Украину. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отвергать подобное решение пока нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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