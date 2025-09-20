СМИ: Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО

Президент США Дональд Трамп создает впечатление, что отдаляется от НАТО. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

По данным издания, американский лидер выдвигает союзникам по блоку новые условия по санкциям против России, которые он не реализует, но «создает впечатление, что дистанцируется от альянса». Иногда эти шаги сопровождаются обнадеживающими заявлениями политика, и это усиливает путаницу в рядах государств-участниц организации.

В то же время США рассматривают возможность уменьшения финансирования программ обучения и оснащения, которые оказывают важную поддержку прибалтийским странам.

Ранее Дональд Трамп выразил готовность ввести строгие санкции в отношении РФ при условии, что все страны НАТО откажутся от российской нефти, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

