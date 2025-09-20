На подконтрольной Киеву территории повреждена резервная линия питания ЗАЭС

Вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции повреждена на территории, подконтрольной Украине. Об этом рассказал директор объекта Юрий Черничук.

Речь идет о линии 330 кВ «Ферросплавная-1», она отключена с мая, и АЭС запитана от идущей с украинской территории линии 750 кВ «Днепровская».

«Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки [Днепр], то есть на той территории, которая контролируется Украиной», - рассказал Черничук в беседе с ТАСС.

Решение о восстановлении линии может принять Киев, или к нему могут прийти в рамках международного соглашения. Даже если украинская сторона откажется восстанавливать линию, на ЗАЭС знают, как разработать и внедрить компенсирующие мероприятия.

Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявляла, что из-за атак ВСУ ситуация вокруг АЭС становится критической.

