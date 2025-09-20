Обломки БПЛА повредили остекление котельной в Волгограде
Повреждения зафиксированы после атаки БПЛА на Волгоградскую область. Об этом заявили в администрации региона, сославшись на губернатора Андрея Бочарова.
Отмечается, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников.
«Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе», - подчеркнул Бочаров.
Так, в Краснооктябрьском районе на улице Хрустальной было повреждено остекление котельной. При этом в Красноармейском районе на пустыре загорелась сухая растительность, возгорание ликвидировали. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее в Саратове были зафиксированы повреждения жилого дома в результате атаки БПЛА.
