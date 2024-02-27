Макрон допустил возможность отправки войск стран Запада на Украину
На конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце, в том числе поднималась тема отправки сухопутных войск стран коллективного Запада на Украину, сообщает «РЕН ТВ».
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отвергать подобное решение пока нельзя. Отмечается, что участники конференции не смогли прийти к общему мнению по данному вопросу.
Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что страны Североатлантического альянса расходятся во мнениях относительно возможности отправить своих военных на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru