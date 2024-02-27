Макрон допустил возможность отправки войск стран Запада на Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отвергать подобное решение пока нельзя. Отмечается, что участники конференции не смогли прийти к общему мнению по данному вопросу.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что страны Североатлантического альянса расходятся во мнениях относительно возможности отправить своих военных на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

