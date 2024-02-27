Макрон допустил возможность отправки войск стран Запада на Украину

На конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце, в том числе поднималась тема отправки сухопутных войск стран коллективного Запада на Украину, сообщает «РЕН ТВ».

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отвергать подобное решение пока нельзя. Отмечается, что участники конференции не смогли прийти к общему мнению по данному вопросу.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что страны Североатлантического альянса расходятся во мнениях относительно возможности отправить своих военных на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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