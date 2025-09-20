Аргентина попросила у США помощи для погашения долгов
Аргентина с связи со сложной финансовой и экономической ситуацией ведет переговоры с США о помощи в погашении долгов. Об этом рассказал президент страны Хавьер Милей в интервью La Voz del Interior.
«Мы понимали, что этот год будет очень сложным, и мы начали разрабатывать стратегии, чтобы покрыть платежи Аргентины на следующий год, а это 4 миллиарда долларов в январе и 4,5 миллиарда долларов в июле», - сообщил глава государства.
По словам Милея, страна усердно работает над переговорами, стороны «уже очень далеко продвинулись», и решение проблемы - вопрос времени.
Ранее Международный валютный фонд решил выделить Аргентине $20 млрд для укрепления экономической программы, в текущем году стране станут доступны $15 млрд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аргентина попросила у США помощи для погашения долгов
- Обломки БПЛА повредили остекление котельной в Волгограде
- На подконтрольной Киеву территории повреждена резервная линия питания ЗАЭС
- Сенаторы США представили проект об использовании российских активов для Киева
- В Приморье 16-летний школьник умер на улице
- Все билеты на «Интервидение» в Москве распроданы
- В Саратове жилой дом получил повреждения из-за БПЛА
- Два человека погибли при сходе подвижного состава на железной дороге в Приамурье
- Депутат Леонов: Наказания за использование и хранение вейпов не будет
- Трамп подписал указ об ускоренном предоставлении ВНЖ в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru