Аргентина попросила у США помощи для погашения долгов

Аргентина с связи со сложной финансовой и экономической ситуацией ведет переговоры с США о помощи в погашении долгов. Об этом рассказал президент страны Хавьер Милей в интервью La Voz del Interior.

«Мы понимали, что этот год будет очень сложным, и мы начали разрабатывать стратегии, чтобы покрыть платежи Аргентины на следующий год, а это 4 миллиарда долларов в январе и 4,5 миллиарда долларов в июле», - сообщил глава государства.

По словам Милея, страна усердно работает над переговорами, стороны «уже очень далеко продвинулись», и решение проблемы - вопрос времени.

Ранее Международный валютный фонд решил выделить Аргентине $20 млрд для укрепления экономической программы, в текущем году стране станут доступны $15 млрд.

