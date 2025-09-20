Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
Авиацию Польши и союзных сил подняли в воздух в связи с якобы активностью России на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании родов вооруженных сил республики.
«В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», - указало ведомство на странице в социальной сети X.
Такие действия призваны помочь в обеспечении безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».
Ранее военная жандармерия Польши заявила, что в городе Хойны на востоке страны нашли обломки, предположительно, ракеты.
