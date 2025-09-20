Сенаторы США представили проект об использовании российских активов для Киева

Группа сенаторов США представила законопроект об использовании находящихся в стране замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщил сенатский комитет по международным делам.

Авторами инициативы выступили сенаторы от обеих партий - Демократической и Республиканской.

Законодатели предложили перевести все замороженные российские активы, находящиеся под юрисдикцией Вашингтона, на счет с начислением процентов. Предполагается направлять не менее $250 млн с этого счета на помощь Киеву каждые 90 дней.

Сумма замороженных в Соединенных Штатах активов РФ составляет около $5 млрд.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз намерен использовать 170 млрд евро замороженных российских активов для финансирования Украины.

