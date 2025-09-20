Сенаторы США представили проект об использовании российских активов для Киева
Группа сенаторов США представила законопроект об использовании находящихся в стране замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщил сенатский комитет по международным делам.
Авторами инициативы выступили сенаторы от обеих партий - Демократической и Республиканской.
Законодатели предложили перевести все замороженные российские активы, находящиеся под юрисдикцией Вашингтона, на счет с начислением процентов. Предполагается направлять не менее $250 млн с этого счета на помощь Киеву каждые 90 дней.
Сумма замороженных в Соединенных Штатах активов РФ составляет около $5 млрд.
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз намерен использовать 170 млрд евро замороженных российских активов для финансирования Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенаторы США представили проект об использовании российских активов для Киева
- В Приморье 16-летний школьник умер на улице
- Все билеты на «Интервидение» в Москве распроданы
- В Саратове жилой дом получил повреждения из-за БПЛА
- Два человека погибли при сходе подвижного состава на железной дороге в Приамурье
- Депутат Леонов: Наказания за использование и хранение вейпов не будет
- Трамп подписал указ об ускоренном предоставлении ВНЖ в США
- АТОР: Среди жертв и раненых из-за пожара в Анталье нет россиян
- В Махачкале горожан призвали не пить воду из-под крана из-за подтоплений
- МИД: Евросоюз исчерпал себя по санкциям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru