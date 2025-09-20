В проливе Босфор столкнулись сухогруз и паром, пострадали 12 человек
Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в проливе Босфор в Турции, есть пострадавшие. Об этом сообщили власти провинции Стамбул.
Паром выполнял рейс из Бешикташа в Ускюдар, в свою очередь, сухогруз под флагом Панамы шел по акватории. Суда столкнулись у причала Ускюдар. Корабли отбуксировали, начато расследование ЧП.
Как сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, в результате инцидента пострадали 12 человек. Загрязнения окружающей среды нет.
Ранее у берегов Индонезии загорелся пассажирский паром с почти 280 людьми на борту, погибли как минимум пять человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В проливе Босфор столкнулись сухогруз и паром, пострадали 12 человек
- СМИ: Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО
- Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
- Аргентина попросила у США помощи для погашения долгов
- Обломки БПЛА повредили остекление котельной в Волгограде
- На подконтрольной Киеву территории повреждена резервная линия питания ЗАЭС
- Сенаторы США представили проект об использовании российских активов для Киева
- В Приморье 16-летний школьник умер на улице
- Все билеты на «Интервидение» в Москве распроданы
- В Саратове жилой дом получил повреждения из-за БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru