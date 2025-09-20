В проливе Босфор столкнулись сухогруз и паром, пострадали 12 человек

Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в проливе Босфор в Турции, есть пострадавшие. Об этом сообщили власти провинции Стамбул.

Паром выполнял рейс из Бешикташа в Ускюдар, в свою очередь, сухогруз под флагом Панамы шел по акватории. Суда столкнулись у причала Ускюдар. Корабли отбуксировали, начато расследование ЧП.

Как сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, в результате инцидента пострадали 12 человек. Загрязнения окружающей среды нет.

Ранее у берегов Индонезии загорелся пассажирский паром с почти 280 людьми на борту, погибли как минимум пять человек.

