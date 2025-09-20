Все билеты на «Интервидение» в Москве распроданы

По данным агентства, еще за два дня до финального шоу в продаже были доступны билеты в середине амфитеатра. Их стоимость составляла 50 тысяч рублей. За сутки до события все билеты были распроданы и продажи закрылись.

«Интервидение» пройдет в Москве в комплексе Live Арена 20 сентября. Россию на конкурсе будет представлять певец Шаман (Ярослав Дронов), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



