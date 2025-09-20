В Приморье 16-летний школьник умер на улице

Шестнадцатилетний подросток умер на улице в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смерти подростка в Спасске-Дальнем», - указали в ведомстве.

Известно, что в вечернее время 19 сентября 16-летний мальчик почувствовал себя плохо в районе автобусной остановки на улице Красногвардейской. Подросток умер до прибытия скорой помощи. Прокуратура установит детали ЧП.

Ранее в Камчатском крае 14-летняя девочка умерла в школе на уроке физкультуры, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

