Власти Венгрии предложили внести в Конституцию определение пола

Правительство Венгрии предложило внести в Конституцию страны поправки, по которым пол человека может быть определен только при его рождении и всю его жизнь закон будет сохранять его гендерную идентичность, передает «Интерфакс».

«Основа семейных отношений - брак. Мать - это женщина, отец - мужчина», - говорится в них. Также предлагается гарантировать детям право на воспитании в христианской культуре.

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Еще одна поправка предусматривает, что всем детям должно быть гарантировано право на воспитание в соответствии с венгерской христианской культурой.

Глава Минюста страны Юдит Варга написала в фейсбуке, что поправки призваны защитить общество «от западных трендов».

В понедельник сообщалось, что правительство Бельгии намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу "пол", помимо мужского (М) и женского (Ж), третий вариант – Х. Ранее власти Бельгии позволили гражданам менять пол в документах просто на основании ощущения своей гендерной идентичности, без справок о хирургической смене пола, причем менять пол в документах можно не один раз.

В октябре Папа Римский Франциск I поддержал легализацию однополых союзов. Понтифик сказал это в документальном фильме «Франческо», посвященном его жизни.

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ФОТО: РИА Новости
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