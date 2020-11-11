Власти Венгрии предложили внести в Конституцию определение пола

Еще одна поправка предусматривает, что всем детям должно быть гарантировано право на воспитание в соответствии с венгерской христианской культурой.

Глава Минюста страны Юдит Варга написала в фейсбуке, что поправки призваны защитить общество «от западных трендов».

В понедельник сообщалось, что правительство Бельгии намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу "пол", помимо мужского (М) и женского (Ж), третий вариант – Х. Ранее власти Бельгии позволили гражданам менять пол в документах просто на основании ощущения своей гендерной идентичности, без справок о хирургической смене пола, причем менять пол в документах можно не один раз.

В октябре Папа Римский Франциск I поддержал легализацию однополых союзов. Понтифик сказал это в документальном фильме «Франческо», посвященном его жизни.

