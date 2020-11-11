Власти Венгрии предложили внести в Конституцию определение пола
Правительство Венгрии предложило внести в Конституцию страны поправки, по которым пол человека может быть определен только при его рождении и всю его жизнь закон будет сохранять его гендерную идентичность, передает «Интерфакс».
«Основа семейных отношений - брак. Мать - это женщина, отец - мужчина», - говорится в них. Также предлагается гарантировать детям право на воспитании в христианской культуре.
Еще одна поправка предусматривает, что всем детям должно быть гарантировано право на воспитание в соответствии с венгерской христианской культурой.
Глава Минюста страны Юдит Варга написала в фейсбуке, что поправки призваны защитить общество «от западных трендов».
В понедельник сообщалось, что правительство Бельгии намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу "пол", помимо мужского (М) и женского (Ж), третий вариант – Х. Ранее власти Бельгии позволили гражданам менять пол в документах просто на основании ощущения своей гендерной идентичности, без справок о хирургической смене пола, причем менять пол в документах можно не один раз.
В октябре Папа Римский Франциск I поддержал легализацию однополых союзов. Понтифик сказал это в документальном фильме «Франческо», посвященном его жизни.
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