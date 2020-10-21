Папа Римский Франциск I поддержал легализацию однополых союзов
Папа Римский Франциск I поддержал легализацию однополых союзов.
Понтифик сказал это в документальном фильме «Франческо», посвященном его жизни. Фильм показали 21 октября на кинофестивале в Риме, сообщает Meduza.
«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права», — заявил Франциск.
В бытность свою архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск поддерживал легальное признание однополых союзов, но вступив на папский престол в 2013 году, не делал каких-либо однозначных заявлений на эту тему.
В сентябре он заявил, что удовольствие от секса с любимым человеком или хорошей еды исходит от Бога. Он подчеркнул, что «оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное».
По его словам, церковь всегда осуждала грубое и пошлое удовольствие, но при этом принимала человеческое, нравственное и простое. При этом, понтифик пояснил, что удовольствие от еды необходимо, чтобы оставаться здоровыми, а от секса — чтобы гарантировать сохранение вида.
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