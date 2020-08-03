Лидер активистов ЛГБТ рассказал как геи в ВДВ распознают своих

«Такая информация у нас всегда за семью печатями. Никто не даст никакой статистики не только по ВДВ, а по всей армии в целом, независимо от рода войск. Тем более, думаю, у человека, который бы об этом открыто заявил, были бы большие проблемы, ведь понятно, что в этой среде заявлять о своей нетрадиционной сексуальной ориентации [не безопасно]. Даже западные страны находятся на стадии, когда не везде открытых гомосексуалов принимают в армию, а мы еще дальше от этого. Но я знаю людей, которые служили в армии и являются геями. Конечно, они это не афишировали в ходе службы. Уверен, процент таких людей в вооруженных силах ничем не отличается от процента в обществе, в разных социальных слоях и группах. Тот плакат, с которым вышел активист в Ярославле, отражает реальность, что и в ВДВ служат представители нетрадиционной сексуальной ориентации, но не афишируют», - рассказал Алексеев НСН.

При этом он отметил, что зачастую геям «удавалось распознать таких же людей в своих частях».

«Так что бывают случаи, когда люди находят себе подобных и поддерживают отношения даже во время службы. Конечно, в большинстве случаев, люди вынуждены подавлять в себе подобные вещи и желания и просто ждут, когда закончиться их служба, чтобы жить своей обычной жизнью», - уточнил собеседник.

Кроме того, он призвал дать юридическую оценку конфликту и привлечь к ответственности скандальных военнослужащих.

«Реакция на эту ситуацию заслуживает отдельных юридических и правовых оценок. Ведь человек вышел в одиночном пикете выразить свое отношение к конкретному вопросу. Тем не менее, они [представители ВДВ] устроили мордобой в центре города, даже наплевав на присутствие правоохранительных органов. Будет возмутительно, если никакой ответственности они за это не понесут», - заключил лидер активистов ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что в украинском казачестве «Главная крепость Сечи» начали снимать короткометражный фильм о секс-меньшинствах. Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН выразил уверенность, что это провокация.

