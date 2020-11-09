В Бельгии хотят закрепить «третий пол» в свидетельствах о рождении
Правительство Бельгии намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу "пол", помимо мужского (М) и женского (Ж), третий вариант – Х, передает РИА Новости.
Это решение нужно оформить законодательно в кратчайшие сроки, чтобы выполнить решения Конституционного суда.
Ранее власти Бельгии позволили гражданам менять пол в документах просто на основании ощущения своей гендерной идентичности, без справок о хирургической смене пола, причем менять пол в документах можно не один раз.
Потом в 2019 году Конституционный суд принял решение о необходимости предоставить возможности гендерной идентификации для тех, кто не относит себя к ни к одному из двух полов. Теперь это решение и должны оформить законодательно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Зеленский подхватил коронавирус и самоизолировался
- В Бельгии хотят закрепить «третий пол» в свидетельствах о рождении
- Замгоссекретаря США: РФ и США хотят продления СНВ-III, вопрос в условиях
- Премьер Армении заявил о продолжении боёв за город Шуши
- Эрдоган поддержал войну до полного контроля Азербайджана над Карабахом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru