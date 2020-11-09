В Бельгии хотят закрепить «третий пол» в свидетельствах о рождении

Правительство Бельгии намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу "пол", помимо мужского (М) и женского (Ж), третий вариант – Х, передает РИА Новости.

Это решение нужно оформить законодательно в кратчайшие сроки, чтобы выполнить решения Конституционного суда.

Ранее власти Бельгии позволили гражданам менять пол в документах просто на основании ощущения своей гендерной идентичности, без справок о хирургической смене пола, причем менять пол в документах можно не один раз.

Потом в 2019 году Конституционный суд принял решение о необходимости предоставить возможности гендерной идентификации для тех, кто не относит себя к ни к одному из двух полов. Теперь это решение и должны оформить законодательно.

