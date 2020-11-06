Венгрия ожидает поставки российской вакцины от COVID-19 вопреки предостережениям ЕС

Небольшой объем российской вакцины от коронавируса поступит в Венгрию в декабре 2020 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярго.

Он рассказал, что Россия начнет отгрузку небольших партий вакцины, чтобы проверить ее на территории Венгрии и завершить процесс лицензирования.

Глава МИД Венгрии добавил, что крупные поставки вакцины ожидаются со второй или третьей недели января. Он отметил, что в будущем возможно производство российской вакцины на территории Венгрии.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) пригрозила административными мерами против Венгрии за использование российской вакцины. Представитель ЕК Эрик Мамер подчеркнул, что страны ЕС не имеют право закупать препараты, не прошедшие сертификацию на рынке Евросоюза.

Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что заявки на получение российской вакцины от COVID-19 направили свыше 50 стран, включая Венесуэлу, Египет, Непал, ОАЭ, Белоруссию и Узбекистан.

