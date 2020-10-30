Венгрия сможет приобрести вакцину только после сертификации в ЕС

Главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрия сможет приобрести российскую вакцину только в том случае, если будет выдан соответствующий сертификат Евросоюза.

Выступая на брифинге в Еврокомиссии, Мамер отметил, что переговоры с Россией или Китаем на предмет поставки препарата в настоящее время не ведутся, а соглашения подписываются только с теми странами странами, которые будут производить вакцину на территории Евросоюза.



Также Мамер заявил, что любая вакцина, которую закупают страны ЕС, должна не только полностью соответствовать стандартам качества Евросоюза, но пройти необходимую процедуру сертификации. «Если будет приобретена вакцина без сертификата ЕС, то Еврокомиссия примет меры», - добавил он.

В России зарегистрированы уже две вакцины от коронавируса - «Спутник V» от института имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор». Третий препарат от Центра имени Чумакова РАН проходит клинические испытания.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что российские вакцины от COVID-19 будут предложены на международном рынке, который эксперты оценивают в 100 миллиардов долларов в годовом выражении, однако приоритетным является вакцинирование россиян.

