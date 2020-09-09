Белоруссия подключилась к испытаниям российской вакцины
9 сентября 202016:47
Святослав Павлов
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минздрав Белоруссии подключился к завершающему этапу испытаний российской вакцины от коронавируса.
Согласно видео в Facebook, которое опубликовал пресс-секретарь премьера Александр Исаев, сам Головченко пообещал быть участником испытаний. Премьер отметил, что в ближайшее время российская вакцина может быть зарегистрирована в Белоруссии.
Ранее фармацевтическая компания AstraZeneca временно приостановила испытания вакцины против коронавируса COVID-19 в США из-за побочных эффектов от препарата у одного из добровольцев в Великобритании.
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9 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru